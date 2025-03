Dawn VME Products ECM-9958 Ethernet Conversion Module

Dawn ECM-9958 10G-KR/KX/SGMII to 10G/1G-BASE-T Conversion Module. Convert Backplane SERDES interfaces (KR/KX/SGMII/USXGMII) to 10G/1000/100 BASE-T for External Chassis interface. (10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-T) Ethernet PHY transceiver. IEEE® 802.3-2012 compliant auto-negotiation.