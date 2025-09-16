Optimize Dynamic PerformancePress Release
September 16, 2025
The ADIS16575/ADIS16576/ADIS16577 are a precision, microelectromechanical system (MEMS) inertial measurement unit (IMU) that includes a triaxial gyroscope and a triaxial accelerometer.
Each inertial sensor in the ADIS16575/ADIS16576/ADIS16577 integrates signal conditioning to optimize dynamic performance. The factory calibration characterizes each sensor for sensitivity, bias, and alignment. Therefore, each sensor has dynamic compensation formulas that provide accurate sensor measurements over a broad set of conditions.
Featured Companies
Analog Devices
Wilmington, Massachusetts 02062