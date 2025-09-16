Military Embedded Systems

Optimize Dynamic Performance

Press Release

September 16, 2025

Optimize Dynamic Performance

The ADIS16575/ADIS16576/ADIS16577 are a precision, microelectromechanical system (MEMS) inertial measurement unit (IMU) that includes a triaxial gyroscope and a triaxial accelerometer.

Each inertial sensor in the ADIS16575/ADIS16576/ADIS16577 integrates signal conditioning to optimize dynamic performance. The factory calibration characterizes each sensor for sensitivity, bias, and alignment. Therefore, each sensor has dynamic compensation formulas that provide accurate sensor measurements over a broad set of conditions.

Featured Companies

Analog Devices

One Technology Way
Wilmington, Massachusetts 02062
Website
[email protected]
(781) 329-4700
Avionics
U.S. Air Force photo courtesy of Northrop Grumman
News
YFQ-48A designation assigned to Project Talon semi-autonomous prototype aircraft

December 23, 2025

More Avionics
Unmanned
Image via Kongsberg
News
Kongsberg buys strike and counter-drone missile development company

December 23, 2025

More Unmanned
Radar/EW
Mounted APNT image: Collins Aerospace
News
Small-form-factor A-PNT demoed during Army experiment

December 22, 2025

More Radar/EW
A.I.
Vicor factorized power architecture illustration: Spacechips
News
AI accelerator card under development for in-orbit applications

December 12, 2025

More A.I.